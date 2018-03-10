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Kırıkkale'de silahlı kavga: 2 ölü

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de çıkan kavgada pompalı tüfekle vurulan iki kişi yaşamını yitirdi.Edinilen bilgiye göre, Tuncay D. (45) ve Necmi Necdet E. (53), Selim Özer Mahallesi'nde ikamet eden Eyüp B'nin (38) evine geldi.Alacak verecek...

10 Mart 2018 Cumartesi 09:33
Kırıkkale'de silahlı kavga: 2 ölü
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KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de çıkan kavgada pompalı tüfekle vurulan iki kişi yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, Tuncay D. (45) ve Necmi Necdet E. (53), Selim Özer Mahallesi'nde ikamet eden Eyüp B'nin (38) evine geldi.

Alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Eyüp B, evindeki pompalı tüfeği alarak Tuncay D. ve Necmi Necdet E'ye ateş etti.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaptıkları kontrolde Tuncay D. ve Necmi Necdet E'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenazeler, Yüksek İhtisas Hastanesi morguna kaldırıldı.

Şüpheli Eyüp B, gözaltına alındı.

Anahtar Kelimeler:
KırıkkaleSilahlı Kavga
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