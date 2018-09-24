Kırıkkale'de servis araçları denetlendi

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Belediyesi tarafından okul servisi araçlarının denetlendiği bildirildi.



Belediyeden yapılan açıklamada, servis araçlarının dur levhası, emniyet kemeri, araç yangın tüpü, ilk yardım çantası, okul taşıtı yazısı gibi konuların denetlendiğini belirtildi.

Servis araçlarında her koltukta emniyet kemeri olması gerektiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Bu uygulamada trafik güvenliğinde toplumsal duyarlılığın artırılması, başta öğrenciler olmak üzere, her gün trafiğin içerisinde yer alan anne-baba ile aile bireylerinin, trafik güvenliğine yönelik farkındalıklarının arttırılması hedefleniyor. Aynı zamanda trafik zabıta ekiplerimiz okul servis araçları denetimlerinde, servis aracı şoförü, rehber personel ve öğrencilere yönelik okul servis araçlarında dikkat etmeleri gereken hususlar ve uymaları gereken kurallar hakkında bilgilendirme yapılıyor."