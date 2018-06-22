Kırıkkale'de sel nedeniyle tren seferi durdu

- Delice ilçesinde şiddetli yağışın neden olduğu sel yüzünden raylarda çökme meydana geldi - Siirt'in Kurtalan ilçesine seyir halindeki Güney Ekspresi, demiryolunun yeniden ulaşıma açılması için bekletiliyor