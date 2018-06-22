Kırıkkale'de sel nedeniyle tren seferi durdu

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de sel nedeniyle raylarda meydana gelen çökme yüzünden tren seferi aksadı.
Alınan bilgiye göre, Delice ilçesine bağlı Çerikli beldesi yakınlarında şiddetli yağış sele neden oldu.
Sel sularının, demiryolu hattının zeminini gevşetmesi nedeniyle raylarda çökme meydana geldi.
Ankara'dan Siirt'in Kurtalan ilçesine seyir halinde olan Güney Ekspresi, Çerikli beldesi yakınlarında demiryolu hattının zarar gördüğü bölgeden geçemedi. Bunun üzerine yaklaşık 250 yolcusu bulunan tren beklemeye alındı.
Hattın ulaşıma açılabilmesi için çalışma başlatıldı.
Yolcular, trende bekletiliyor.