Kırıkkale'de şehitlik ziyareti

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Valisi Yunus Sezer ve beraberindekiler, Kırıkkale Şehitliği'ni ziyaret ederek, mezarlara karanfil bıraktı.

Şehitlikteki programda, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Daha sonra Vali Sezer ve beraberindeki Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Mühimmat ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Selami Arslan, İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Ziyaretin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Sezer, Ramazan Bayramı öncesi şehitlikleri ziyaret ettiklerini söyledi.

Ramazan ayını huzurlu bir şekilde geçirdiklerini ve bayrama yaklaştıklarını ifade eden Sezer, "Millet olarak ramazan ayımızı böyle huzurlu yaşayabildiysek bunların şehitlerimizin ve gazilerimizin sayesinde olduğunun farkındayız. Bugün de şehitlerimize minnet duygumuzu göstermenin, onlara teşekkürlerimizi ifade etmenin göstergesi olarak şehitliğimizi ziyaret ettik. Tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutluyorum." diye konuştu.



