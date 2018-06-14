Kırıkkale'de şehitlik ziyareti

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz ve beraberindekiler, Kırıkkale Şehitliğini ziyaret ederek, şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Şehitlikteki program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İl Müftüsü Şahin Yıldırım'ın dua etmesiyle başladı.

Vali Haktankaçmaz ve beraberindeki Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Yıldız, İl Jandarma Komutanı Albay İsa Çakmak, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar ve protokol üyeleri daha sonra şehit mezarlarına karanfil bıraktı.



Ziyaretin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Haktankaçmaz, Ramazan Bayramı öncesi şehitleri kabri başında ziyaret ettiklerini söyledi.

Vatan için canlarını feda eden şehitlere çok şey borçlu olduklarını belirten Haktankaçmaz, şöyle konuştu:



"Çok şükür ki ramazan ayını huzurlu şekilde atlattık. Ramazan Bayramına ulaştık. Gözlerini hiç kırpmadan canlarını memleket için, bu millet için feda eden kahramanlarımızın, şehitlerimizin yattığı bu kutsal mekanı ziyaret ettik. Onları ve yaptıkları kahramanlığı hiçbir zaman da unutmayacağız. Her zaman bu milletin gönlünde, bağrında olduklarını bütün dualarımızla onları her zaman andığımızı göstermek için buradayız. Kendilerine ve yakınlarına ufak da olsa minnet borcumuzu ifade etmek için buraya geldik. Şehitlerimize gerçekten çok şey borçluyuz. Dün olduğu gibi bugün de milletimiz bu topraklarda yaşamanın bedelini ödedi ve ödemeye de devam ediyor. Bu milletin fertleri arasında böyle kahramanlar bitmez. Bitmediği için de zaten biz bu topraklarda rahat bir şekilde yaşayabiliyoruz. Şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize de uzun ömürler diliyorum. Şehitlerimizin yakınlarına ayrıca şükranlarımı sunuyor ve tüm vatandaşlarımızın Ramazan Bayramını şimdiden tebrik ediyorum."

Haktankaçmaz, şehit yakınlarıyla da bir süre sohbet ederek bayramlarını tebrik etti.