Kırıkkale'de şehit yakınları ve gaziler iftarda buluştu

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Valiliği ve Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünce şehit aileleri ve gaziler için iftar verildi.

Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz, polis evinde düzenlenen iftar programına katılan şehit aileleri ve gazilerin masalarına giderek, bir süre sohbet etti.

Vali Haktankaçmaz, yaptığı konuşmada, şehit yakınları ve gazilerin kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.

Bu gün bütün kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileriyle onların yanında olduklarını belirten Haktankaçmaz, şöyle konuştu:

"Şehit ailelerine sahip çıkmak vatana, ülkeye ve bayrağa sahip çıkmaktır. Bugün ramazan ayının en mutlu günlerini yaşıyoruz. İbadetlerimizi gücümüzün yettiği kadar ibadetlerimizi yapıyoruz. Sizler bizlere en kutlu emanetlersiniz. Sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah hep birlikte bayrama ulaşacağız. Ramazan ayının huzur ve güven içerisinde devam etmesini temenni ediyorum."

AK Parti Kırıkkale Milletvekili Abdullah Öztürk ise, her zaman şehit ailelerinin yanlarında olduklarını ifade ederek Ramazan ayını kutladı.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hatice Uğurlu da şehit aileleri ve gazilerin ramazanını kutladı.

Programa, Mühimmat ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Selami Arslan, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Cumhuriyet Başsavcısı Erdoğan Bayrakdar, İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu ile şehit yakınları ve gaziler katıldı.