Kırıkkale'de Savunma Sanayi Fizibilite Çalıştayı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) tarafından Silah İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) yer alacak firmalara kolaylık sağlanması ve rehberlik etmesi amacıyla düzenlenen Savunma Sanayi Fizibilite Çalıştayının ikinci toplantısı yapıldı.

KTSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Varlı, oda binasındaki toplantıda, bölgeye gelecek yatırımcılara öncülük edecek yüksek sermayeli bir savunma sanayi firması kurma projesini anlattı.

Silah İhtisas OSB'de bulunan firmalarla rekabet etmeden, işbirliği ile daha büyük işler yapılmasına katkı sağlayacak firmanın amacının, yüksek teknoloji ürünü malzemeler üretmek olacağını belirten Varlı, şöyle konuştu:

"KTSO öncülüğünde Silah İhtisas OSB'de kurulacak çok ortaklı, yüksek sermayeli savunma sanayi firması ile ilgili yapılan görüşmelerde projeye Kırıkkale Üniversitesi Teknoparkı da dahil edeceğiz. Üniversitenin birikim, imkan ve imtiyazları projeye zenginlik katacak. Firmaların yurt dışından ithal ettiği ürünlere yoğunlaşılması ve bu ürünler içerisinden spesifik bir ürünün üretimi için çalışma yapılması gerekiyor. Silah İhtisas OSB'nin kendine özel, farklı imtiyazlara sahip bir teşvik alanına alınması için birçok girişimde bulunduk."

