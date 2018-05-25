Kırıkkale'de sağanak

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de aniden bastıran ve yaklaşık bir saat süren sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi, bazı iş yerlerinin zemin katlarını su bastı.

Kent merkezinde etkisini gösteren sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar ile evlerin bahçelerinde su birikintileri oluştu, sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.

Sağanak nedeniyle Cumhuriyet, Hürriyet ve Zafer caddelerinde bazı iş yerlerinin zemin katlarını su bastı, eşyalar kullanılmaz hale geldi, vatandaşlar iş yerlerinden suyu kovalarla tahliye etmeye çalıştı.

Kırıkkale Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri ile itfaiye ekipleri, su baskınlarına müdahale etti.

Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda görev alarak sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Millet Bulvarı da bir süre trafiğe kapatıldı.

Meteoroloji yetkilileri, kentte yağışın aralıklarla akşam saatlerine kadar devam edeceğini belirtti.

