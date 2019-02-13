Kırıkkale'de resim sergisi

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Merhamet İslami Eğitim ve Yardım Derneğince Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinde bulunan Türkmen kamplarında yaşananların yansıtıldığı fotoğraf sergisi açıldı.

Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi içerisinde açılan sergiye, hastaneye gelen vatandaşlar ve hastane personeli ilgi gösteriyor.

Sergiyi ziyaret eden İl Sağlık Müdürü Uğur Tiftikçi, gazetecilere yaptığı açıklamada, emeği geçenlere teşekkür ederek, hastaneye gelen vatandaşların ve personelin sergiyi ilgiyle gezdiğini söyledi.

Serginin farkındalık oluşturulması açısından önemli olduğunu belirten Tiftikçi, serginin orada yaşanılanları çok iyi anlattığını ifade etti.

Dernek Başkanı Mustafa Sadıç da dernek olarak bir ay önce yardım kampanyası başlattıklarını dile getirerek, fotoğrafların orada yardımların dağıtıldığı sırada çekildiğini anlattı.

Amaçlarının oradaki sıkıntıları vatandaşlarla paylaşmak olduğunu aktaran Sadıç, "Orada insanlar zor şartlarda yaşıyorlar. Herkesin yardım etmesi lazım. Biz bunu vatandaşlarımıza göstermek ve bilgilendirmek istedik. Dernek olarak yardımlarımız da devam edecek. Serginin hastanede açılması için izin veren İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerine teşekkür ediyorum." diye konuştu.