Kırıkkale'de ramazan denetimleri

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün, ramazan ayı öncesi gıda üretim yerlerindeki denetimleri devam ediyor.

İl Müdürü Sırrı Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, ramazan ayının yaklaşması nedeniyle unlu mamuller, ekmek, pide, tatlı, şeker ve şekerli mamuller üretim ve satış yerleri ile gıda satış ve toplu tüketim yerleri başta olmak üzere gıda işletmelerinde denetimlerin devam ettiğini belirtti.

Denetimlerde başta hijyen kuralları olmak üzere ürünlerin üretim ve son tüketim tarihleri, etiket bilgileri, saklama koşulları, sunum şartlarının incelendiğini ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"İl merkezi ve ilçelerde yaklaşık 2 bin 300 gıda işletmesi var. 2019 yılının ilk dört ayında bin 257 denetim gerçekleştirildi. Denetimlerimiz ramazan ayı boyunca mesai mefhumu gözetmeden devam edecektir. Özellikle esas denetçi tüketicinin kendisidir. Bu konuda vatandaşlarımız daha bilinçli ve duyarlı olmalı. Herhangi olumsuz bir durumla karşılaşılması durumunda bunları ilgili birimlerine bildirmeleri gerekiyor. Ayrıca denetimlerde gerekli şartları sağlamadığı tespit edilecek işletme olması halinde ilgili yaptırımlar uygulayacaktır."