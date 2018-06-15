Kırıkkale'de Ramazan Bayramı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de camileri dolduran vatandaşlar bayram namazını kıldı.

Nur Cami ve külliyesine gelen vatandaşlar, bayram namazı için birlikte saf tuttu. Camide yer kalmaması üzerine bazı vatandaşlar bahçeye hasır sererek namazlarını kılmak zorunda kaldı.

Cemaat, bayram namazını kıldıktan sonra, okunan hutbe ve duanın ardından birbirleriyle bayramlaştı.

Kırıkkale Belediyesi tarafından dağıtılan kahvaltı ikramının ardından Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz ve il protokolü vatandaşla bayramlaştı.

Kentteki diğer camilerde de bayram namazı dolasıyla doldu taştı.



