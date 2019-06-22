Kırıkkale'de park halindeki otomobil yandı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de park halindeki bir otomobil yandı.Alınan bilgiye göre, Güzeltepe Mahallesi 553. Sokak'ta park halinde bulunan Umut Yıldırım'a ait 34 ZD 3416 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Çevredekilerin...