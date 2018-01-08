Kırıkkale'de özel güvenliklere eğitim verildi

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de özel güvenlik hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik eğitim programı düzenlendi.

Nur Cami ve Külliyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen eğitim programında konuşan Polis Başmüfettişi Zübeyir Şahin, Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı olarak 2018 yılında temel hak ve hürriyetlerin korunması ve kolluk hizmetlerinin tamamlayıcısı olan özel güvenlik hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik eğitim programlarına başlanacağını söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatlarıyla başlatılan proje çerçevesinde ülke genelinde özel güvenlik personeline yönelik bir eğitim ifa edileceğini belirten Şahin, "Program çerçevesinde ülke genelinde olduğu gibi il genelinde de özel güvenlik görevlilerinin bilgi, beceri, tecrübe ve sunulan güvenlik hizmetlerinin kalitesinin artırılması amacıyla etkili iletişim, genel kollukla ilişkiler ve aidiyet duygusunun geliştirilmesi, güvenlik tedbirleri ve özel güvenlik hukuku alanlarında eğitim planı hazırlandı. Ayrıca AFAD Başkanlığı personelince kendi eğitim programları çerçevesinde katılım sağlanacaktır. Bu gibi eğitimler güvenlik personelleri için çok yararlı olacağını düşünüyorum. Etkili iletişim, genel kollukla ilişkiler, aidiyet duygusunun geliştirilmesi, güvenlik tedbirleri, özel güvenlik hukuku ile afet ve acil durum yönetim başkanlığı (AFAD) bilinçlendirme eğitimi verilecektir." dedi.