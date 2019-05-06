Kırıkkale'de otomobilden çanta hırsızlığı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de park halindeki otomobilden içinde 10 bin lira ve ziynet eşyası olan çantanın çalınma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İsmail Özkan, Ovacık Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde, içinde 10 bin lira ve ziynet eşyası olan çantayı otomobiline bıraktı.

Caddeye gelen kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler otomobilin camını kırarak çantayı alıp kaçtı.

Hırsızlığı gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerini bildirdi.

Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan bir marketin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin otomobille kaçmaya çalışırken minibüse arkadan çarpması ve vatandaşların koşuşturması yer alıyor.