Kırıkkale'de otomobil devrildi: 5 yaralı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.Zekiye Daloğlu idaresindeki 34 GA 742 plakalı otomobil Kırıkkale-Kayseri kara yolu Şekerpınarı mevkisinde şarampole devrildi.Kazada sürücü ile araçtaki Derkan...

Kırıkkale'de otomobil devrildi: 5 yaralı
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KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Zekiye Daloğlu idaresindeki 34 GA 742 plakalı otomobil Kırıkkale-Kayseri kara yolu Şekerpınarı mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile araçtaki Derkan ve Ömer Ege Daloğlu, Mercan ve Fatih Dağ yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince hastanelere kaldırdı.

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