Kırıkkale'de otomobil devrildi: 3 yaralı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de otomobilin refüjdeki su kanalına devrilmesi sonucu, biri ağır 3 kişi yaralandı.
Atilla Salman idaresindeki 66 KF 552 plakalı otomobil, Kırıkkale-Ankara karayolunda araç muayene istasyonu karşısındaki bariyerlere çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 50 metre sürüklenen otomobil, daha sonra refüjdeki su kanalına devrildi.
Sürücü ile araçta bulunan Makbule ve Münip Salman yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Atilla Salman'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.