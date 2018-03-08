Kırıkkale'de otobüs ile tır çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Rahmi Hamurcu firmasına ait Kayseri'den İstanbul'a giden Türkay Odacı idaresindeki 38 RH 466 plakalı yolcu otobüsü, Kırıkkale-Ankara karayolunun 10. kilometresinde, Hüseyin Kaya'nın kullandığı 58 BH 150 plakalı tırla çarpıştı.
Kazada, yolcu otobüsünün ikinci şoförü Hamza Torcu (50) olay yerinde hayatını kaybetti. Araçta sıkışan Torcu'nun cesedi, Kırıkkale Belediyesi itfaiye çalışanları ve AFAD ekiplerince çıkarıldı. Cenaze, daha sonra Yüksek İhtisas Hastanesi morguna gönderildi.
Yaralanan otobüs şoförü Odacı, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.