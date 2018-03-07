Kırıkkale’de oryantiring yarışmaları

KIRIKKALE (AA) - Okul Sporları faaliyet programı kapsamında yer alan gençler oryantiring yarışmaları yapıldı.

Bahşılı Celal Bayar Parkı'nda 5-6 Mart tarihlerinde yapılan yarışmalara, genç erkek ve kız kategorilerinde toplam 150 sporcu katıldı.

Ödül töreninde konuşan Oryantiring Federasyon Kırıkkale İl Temsilcisi İsmail Yahşi, amaçlarının sporun futbol, voleybol, basketbol gibi sadece takım sporlarından ibaret olmadığını göstermek olduğunu söyledi.

Oryantiringin harita üzerindeki işaretli noktaları bularak en kısa sürede yarışmayı tamamlamayı esas alan bir spor olduğunu belirten Yahşi, dereceye giren sporcuların bölge müsabakalarında kenti temsil edeceklerini kaydetti.

Müsabakalarda, genç erkeklerde Kırıkkale Atatürk Anadolu Lisesi birinci, Delice Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ikinci, Yahşihan Şehit Hakan Yorulmaz Spor Lisesi üçüncü genç kızlarda Yahşihan Şehit Hakan Yorulmaz Spor Lisesi birinci, Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ikinci, Güzel Sanatlar Lisesi ise üçüncü oldu.