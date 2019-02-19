Kırıkkale'de oryantiring yarışmaları

KIRIKKALE (AA) - Türkiye 14 Yaş Üstü Oryantiring Yarışmaları Kırıkkale'de gerçekleştirildi.

Celal Bayar Parkı'nda düzenlenen ve 13 kulüpten 150 sporcunun katıldığı müsabakalar 24 kategoride yapıldı.

Ödül töreninde konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Adnan Vural, oryantiring sporunun ormanlık bir alanda başarılı bir harita okumanın insanda bıraktığı duygu, sürekli olarak hedef ve isteklerini net bir şekilde düşünmeye, bunlara ulaşmak için sistemli olarak çok çalışmaya, taş üstüne taş koymaya yönlendirdiğini söyledi.

Bu sporun özellikle şehirlerde büyüyen insanların doğayla tanışmasına vesile olduğunu ifade eden Vural, "Ailece yapmaya çok uygun bir aktivitedir. Ailenin bütün bireyleri kendilerine uygun zorlukta bir parkura katılabilir. Aile içi iletişim ve paylaşımı destekler. Yarışmalara katılan sporculara, beden eğitimi öğretmenlerine, velilerimize ve personelimize teşekkür ederim." diye konuştu.

Yarışmalarda kategorilerinde dereceye girenlere ödülleri verildi.





