Kırıkkale'de oryantiring yarışmaları

KIRIKKALE (AA) - Okul Sporları faaliyet programı kapsamında yer alan gençler oryantiring yarışmaları yapıldı.



Bahşılı Celal Bayar Parkı'nda yapılan yarışmalara, genç erkek ve genç kız kategorilerinde toplam 75 sporcu katıldı.



Ödül töreninde konuşan Oryantiring Federasyon Kırıkkale İl Temsilcisi İsmail Yahşi, amaçlarının sporun futbol, voleybol, basketbol gibi sadece takım sporlarından ibaret olmadığını göstermek olduğunu söyledi.



Oryantiring'in harita üzerindeki işaretli noktaları bularak en kısa sürede yarışmayı tamamlamayı esas alan bir spor olduğunu belirten Yahşi, dereceye giren sporcuların bölge müsabakalarında kenti temsil edeceklerini söyledi.

Müsabakalarda, genç erkeklerde Keskin Anadolu İmam Hatip Lisesi birinci, Kırıkkale Atatürk Anadolu Lisesi ikinci, Beşir Atalay Anadolu İmam Hatip Lisesi üçüncü, genç kızlarda Delice Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birinci, Şehit Alparslan Yazıcı Anadolu İmam Hatip Lisesi ikinci, Ahmet Sandalcı Anadolu Lisesi ise üçüncü oldu.





