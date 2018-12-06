Kırıkkale'de okul sporları müsabakaları başladı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, 2018-2019 yılı okul sporları müsabakalarının başladığını bildirdi.

Özdemir, yaptığı yazılı açıklamada, eğitim kurumlarındaki öğretmenlerin hakemlik ve antrenörlük alanında yetiştirilmeleri ile her derecedeki eğitim, öğretim kurumlarının gençlik spor kulübü kurmaları, mevcut spor kulüpleriyle işbirliği yapmaları yönünde teşvik etmek, okullarda spor kültürü ile gençlik ve spor etkinliklerini yaygınlaştırmak ve geliştirmek amacıyla okul sporları müsabakalarının düzenlendiğini belirtti.

Özdemir, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı tesislerde 26 Kasım'da başlayan müsabakaların 2019 mayıs ayının son haftasına kadar süreceğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Okul sporları müsabakalarına katılım her geçen yıla göre daha da artıyor. İlk hafta itibari ile kros müsabakalarıyla başlayan okul sporları masa tenisi, hentbol, oryantiring ve basketbol müsabakalarıyla devam edecek. İlimizin değişik yörelerinde imkanları kısıtlı olanlar ve ilgili spor dalında başarılı ve gelecek vadeden sporcu öğrencilerimiz önceliklerimizdir. Gençlerimizin boş zamanlarında daha etkin ve verimli geçirmelerini sağlamak, ülkemizi temsil edecek geleceğin sporcularının yetişmesinde ve müsabık sporcu olmaları bakımından çok önem arz etmektedir. Bu vesile ile okul sporlarına katılan tüm sporcularımıza, öğretmen ve idarecilerimize teşekkür ederim."