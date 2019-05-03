Kırıkkale'de öğrenme şenliği sergisi

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de halk eğitim merkezleri, okullar ve diğer kurumların hazırladığı ürünlerin yıl sonu sergisi açıldı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki açılışta konuşan Vali Yunus Sezer, hayat boyu öğrenme sloganı kapsamında yıl boyunca üretilen ürünleri burada şenlik havasında bütün kurumların sergileme imkanı bulduğunu söyledi.

Sezer, "Kursiyerlerimiz burada el emeği göz nuru ürünlerini sergiliyor. Bütün hocalarımızı ve kursiyerlerimizi tebrik ediyorum. Çok güzel bir etkinlik oldu." dedi.

Vali Sezer ve beraberindekiler daha sonra stantları gezerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.