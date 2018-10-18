KIRIKKALE (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen Bir Milyon Öğrenci Sinema ile Buluşuyor Projesi kapsamında Kırıkkale'de öğrenciler sinemaya götürüldü.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Halit Karakoç, bir alışveriş merkezinin sinema salonunda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, proje kapsamında Kırıkkale'ye 4 bin 432 öğrenci kontenjanı ayrıldığını söyledi.

Projede öncelikli hedefin hiç sinemaya gidememiş dezavantajlı öğrenci grupları olduğunu anlatan Karakoç, şöyle konuştu:

"Bu proje ile orta öğretim öğrencileri arasında milli, kültürel değerler hakkında bilinç ve farkındalık oluşturmak, öğrencilerin sosyal ve kültürel gelişimine katkıda bulunmak ve öğrencilerde anı duygusu oluşturmak amaçlanmıştır. Proje kapsamında bakanlığımızın belirleyip önerdiği 'Ertuğrul 1890, Doru, Son Mektup, Ayla ve Bizim Köyün Şarkıcısı' adlı filmlerin gösterimi Sinema Genel Müdürlüğünün belirlediği salonlarda gerçekleştirilecektir. Projenin Türkiye genelinde film gösterim maliyetleri Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından karşılanacaktır. Bu projeden faydalanacak okul ve öğrenciler Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenecektir. Kırıkkale Belediye Başkanlığı veya ilçe belediyeleri de belirlenen öğrencilerin ulaşımını sağlayacaktır. Ayrıca sinemaya gelen her öğrenciye bir mısır ile bir su ikramı yapılacak olup maliyeti ise bakanlığımız tarafından karşılanacaktır."

Programa, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.