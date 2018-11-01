Kırıkkale'de öğrenciler fidan dikti

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Müdürlüğünce fidan dikme etkinliği düzenlendi.

KYK Ormanında düzenlenen etkinlikte konuşan KYK İl Müdürü Haluk Karahan, yurtlarda kalan öğrencilerle her yıl fidan dikme etkinliği gerçekleştirdiklerini söyledi.

Öğrencilere çevre bilinci kazandırmayı hedeflediklerini belirten Karahan, "Her yıl gerçekleştirdiğimiz bu etkinlikle hem öğrencilerimize çevre bilinci kazandırıyoruz, hem de doğaya yeni fidanlar dikiyoruz. İlerleyen zamanlarda da bu etkinliğe süreklilik kazandırarak KYK Ormanı'nı ağaçlandırmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Kırıkkale Orman İşletme Müdürü Alper Çimen ise öğrencilerin fidan dikimi konusunda bu kadar istekli ve coşkulu olmasının kendilerini hem sevindirdiğini, hem de duygulandırdığını kaydetti.

Konuşmaların ardından Karahan, Çimen ve öğrenciler, fidanları toprakla buluşturdu.



