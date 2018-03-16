Kırıkkale'de öğrenci ve ailelerin hayvan sevgisi

KIRIKKALE (AA) - Bahşili ilçesinde 3 okul tarafından uygulanan "Sahiplenmek onları yaşatmaktır" projesi ile 9 aile, hayvan barınağından köpek alarak bakımlarını üstlendi.

Bahşili'de Şehit Yusuf Alsancak Ortaokulu, Bahşili İmam Hatip Ortaokulu ve Beyaz Kelebekler Anaokulu öğretmenleri ve gönüllü aileler tarafından hayata geçirilen proje ile barınakta yaşayan 9 köpeğe sahip çıktı.

Sorumlu öğretmen, öğrenciler ve aileler, Kırıkkale Belediyesi Hayvan Barınağı'nı ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı.

Daha sonra öğrencilerin seçtiği yavru köpeklerin kayıtları ve aşıları yapılarak ailelere teslim edildi.

Projenin sorumlusu sosyal bilgiler öğretmeni Semanur Altın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okulların işbirliğiyle böyle bir proje yaptıklarını söyledi.

Kırıkkale Belediyesince temin edilen otobüsle öğrenci ve aileleri alarak barınağı ziyaret ettiklerini ifade eden Altın, "Burada iyi bir incelemeden sonra 9 yavru köpeği ailelerin sahiplenmesini sağladık. En küçüğü 2 aylık. Hayvanların kayıtları ve aşıları yapıldıktan sonra yeni sahiplerine teslim edilmiştir. Barınaktaki dostlarımız yeni emanetçilerini bekliyor. Bütün ailelerimize teşekkür ediyoruz. Sahiplenmek onları yaşatmaktır." diye konuştu.