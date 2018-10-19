Kırıkkale'de Muhtarlar Günü kutlanıyor

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören, Atatürk Anıtı'na çelenk koyulmasının ardından, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Kırıkkale Tüm Muhtarlar Derneği Başkanı Ağa Pehlivanlı, burada yaptığı konuşmada, muhtarların demokrasinin temel direği olduğunu söyledi.

Tüm muhtarların gününü kutlayan Pehlivanlı, "Vatandaşların temsilcisi olarak verilen görevi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. 19 Ekim Muhtar Günü kutlamamıza hoş geldiniz. Bizler, vatandaşın temsilcisi olarak hizmeti en iyi şekilde sunmaya çalışıyoruz. Bizleri bu göreve seçen halkımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.



