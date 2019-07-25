Kırıkkale'de minibüsle motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de motosikletle minibüsün çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı.
Yaralanan Gökbayrak, Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de motosikletle minibüsün çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı.Veysel Gökbayrak'ın kullandığı 16 KIS 31 plakalı motosiklet, Yaylacık Mahallesi Nenehatun Caddesi'nde Aytaç Şafak idaresindeki...
KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de motosikletle minibüsün çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı.
Yaralanan Gökbayrak, Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.