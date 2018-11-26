Kırıkkale'de meyve bahçeleri kurulacak

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de arazi birleştirilmesi modeli kullanılarak, en az 2 bin dekar alanda meyve bahçesi kurulacak.

İl Tarım ve Orman Müdürü Sırrı Yılmaz, kaymakamları, beraberindeki teknik ekiple birlikte entegre meyve bahçeleri projeleri konusunda bilgilendiriyor.

Yılmaz, yaptığı açıklamada, söz konusu ilçelerde özellikle tarımsal sulama altyapısı olan köylerin hangilerinde bu projenin uygulanabileceğinin değerlendirildiğini söyledi.

Kentte kırsal alanda, tarım arazilerin parçalı ve işletme ölçeklerinin küçük olması, köyden şehre göçün devam etmesinin önemli sorunlar olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Arazi birleştirmesi modeliyle entegre meyve bahçesi kurulması çalışmalarına hız verildi. Bu kapsamda kırsal alanda istihdamın sağlanması ve çiftçi gelirlerinin arttırılması hedeflenmektedir. Kazançlı ve sürdürülebilir tarımsal üretim için örnek olacak bu projenin ilimizde gerçekleşmesi halinde tarıma dayalı sanayi yatırımlarının artması beklenilmektedir. Ağırlıklı olarak hububat ziraatının yapıldığı ilimizde, projenin hayata geçmesiyle tarım arazilerimizin verimli ve karlı olarak kullanılması, katma değeri yüksek ürünlerin yetiştirilmesi ile tarımsal üretimimize önemli katkılar sağlanacaktır." diye konuştu.



