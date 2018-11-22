KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında "Peygamberimiz ve Gençlik" konulu konferans programı düzenlendi.

Nur Cami ve Külliyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

İl Müftüsü Şahin Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, Mevlid Kandili ile Hazreti Muhammed'in doğum gününü kutladıklarını söyledi.

Hayatının her alanında Peygamberin genç nesillere örnek olduğunu belirten Yıldırım, "Sevgili Peygamberimizin dünyasında gençler her zaman özel bir yeri vardır. Peygamberimiz, gençlere yönelik samimiyet, güven, şefkat, merhamet ve zarafet temelli bir iletişim dili geliştirmiş ve onların yetişmeleriyle özel olarak ilgilenmiştir. Gerek Mekke’de gerek Medine’de onun rahle-i tedrisinden geçen gençler, insanlığı aydınlatan birer kandil olmuştur. Tüm İslam aleminin kandilini tebrik ediyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletme Müdürü Bünyamin Kahraman, "Peygamberimiz ve Gençlik" konulu konferans verdi.



