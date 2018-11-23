Kırıkkale'de Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri

KIRIKKALE (AA) - Bahşili ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında program düzenlendi.

Bahşili İmam Hatip Ortaokulu'nda düzenlenen program, İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

İlçe Müftüsü Ahmet Altacı, burada yaptığı konuşmada, peygamberimizin hayatından örnekler vererek, İslam dininin sevgi ve saygıyı öğreten bir din olduğunu söyledi.

İslam'ın kardeşlik duygularının öne çıkarılmasını isteyen bir inanç sistemi olduğunu aktaran Altacı, "İslam'da kin, düşmanlık, nefret yoktur. Bencillik yasaktır dinimizde. Samimiyet ve teslimiyet vardır. Bende olan kardeşimde de olsun düşüncesi vardır. Programı düzenleyen idarecilerimize, öğretmenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Öğrencilerin çeşitli etkinlikler yaptığı programa, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.