Kırıkkale'de memurlara etik eğitimi verildi

KIRIKKALE (AA) - Yahşihan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilçede bulunan memurlara yönelik etik eğitimi verildi.
Yahşihan Kaymakamlığı Mavi Salonda düzenlenen eğitimde, memurlarda etik bilinci oluşturmak amacıyla eğitim verildi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Duran Aslan, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak "Etik Bilincini" oluşturmak maksadıyla eğitimler düzenlediklerini söyledi.
Etik kurallarına tüm insanların uyması gerektiğini vurgulayan Aslan, özellikle kamu personellerinin hizmet sunumunda adil ve etik davranması gerektiğini belirtti.