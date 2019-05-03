Kırıkkale'de mahkeme çıkışı silahlı kavga: 1 yaralı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de, mahkemedeki bir duruşmanın ardından çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.Kırıkkale Adliyesinde görülen bir duruşmanın ardından Büyük Şehir Parkı'nda iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın...