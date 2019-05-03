Kırıkkale'de mahkeme çıkışı silahlı kavga: 1 yaralı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de, mahkemedeki bir duruşmanın ardından çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Kırıkkale Adliyesinde görülen bir duruşmanın ardından Büyük Şehir Parkı'nda iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.D. silahla Memiş Ş'yi ayağından yaraladı.
Daha sonra çevreye rastgele ateş ederek adliyeye kaçan Y.D, olayda kullandığı silahla birlikte gözaltına alındı.
Yaralı Memiş Ş. ise 112 acil servis ekiplerince Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı.
Olayın ardından bölgeye gelen çok sayıda polis ekibi, adliye ve park çevresinde güvenlik önlemi aldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.