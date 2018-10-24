Kırıkkale'de Mahalle Konakları çalışması

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, belediye tarafından hayata geçirilen Mahalle Konakları çalışmasını yerinde inceledi.

Kaletepe ve Selim Özer mahallelerinde yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen ve yetkililerden bilgi alan Saygılı, eğitim öğretimden, muhtarlığa birçok birimi tek çatı altında toplayacak olan mahalle konaklarının yapımının 4 mahallede devam ettiğini söyledi.

Saygılı, mahalle konakları inşaatının Sanayi, Selim Özer, Kaletepe ve ve Aşağı Mahmutlar mahallelerinde yapım çalışmalarının devam ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Yapımı hızla devam eden ve yakın bir tarihte faaliyete geçecek olan mahalle konaklarının içerisinde derslikler, yönetici odası, eğitim odaları, kültürel faaliyet odaları, muhtarlıklar olacak. Mahalle konakları ile hem mahalle sakinleri için kurslar düzenlenecek hem de mahalle sakinlerinin sosyal ve kültürel faaliyetlerini gerçekleştirecekleri mekanlar olacak. Mahalle konakları mahalle sakinlerine çok fazla artı değer katacağına inanıyoruz.

Mahalle konakları, eğitim ve kültürel faaliyetlerin adresi de olacak. Mahalle konakları ile halk eğitim merkezinde düzenlenen kurslar mahallelere gelecek. Mahalle konaklarının asıl amacı kadınlara yönelik olacak. Kadınlar burada mesleki eğitim alırken aynı zamanda maaş alacaklar. Hem kursa gelecekler hem de maaş alacaklar. Mahallelerimizdeki kadınlar el becerisi kazansın. Bu sayede kadınlarımız işe müracaatlarında elinde bir belge olacak. Zaman zamanda erkekler içinde kurslar olacak."