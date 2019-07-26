Kırıkkale'de kurbanlık küçükbaş hayvan hırsızlığı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de bir vatandaşın ahırından kurbanlık 40 küçükbaş hayvan çalındı.

Alınan bilgiye göre, Kırıkkale'de hayvancılık yapan Şakir Çelik'in ahırında bulunan 65 hayvandan 40'ı, önceki gün gece, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalındı.

Çelik'in ihbarı üzerine olay yerine gelen ve ahırın bulunduğu çevrede incelemelerde bulunan jandarma ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Çelik, Mardin'den Kırıkkale'ye geldiğini ve 15-20 yıldır burada yaşadığını söyledi.

Hayvancılıkla uğraştığını ve Kurban Bayramı dolayısıyla kurbanlık hayvan satışı yaptığını anlatan Çelik, şöyle konuştu:

"Kurbanlık 65 küçükbaş hayvan almıştım. Yarısına yakınını satmıştım. 2 gün önce gece uyuyakalmışım. Gece kimliği belirsiz kişi veya kişiler ahıra girerek 40 hayvanı çalmış ve bir kilometre ileride kamyona yüklemiş. Mağdur durumdayım, hayvanlarımın bulunmasını istiyorum. Özellikle satmış olduğum hayvanlar çalınmış. Müşteriye ne diyeceğim. Çoğunun parasını aldım. Jandarma ekipleri geldi, görevlerini yaptı. Araştırmaları devam ediyor. Çalınan hayvanlarımın piyasa değeri 55-60 bin lira civarında."