Kırıkkale'de

KIRIKKALE (AA) - Bölgesel Amatör Ligi (BAL) ekiplerinden Kırıkkale Büyük Anadoluspor, tarafından başlatılan tribünlerde "Küfre Hayır" kampanyası kapsamında etkinlik düzenlendi.

Kırıkkale Büyük Anadoluspor ile Karapınar Belediyespor arasında Başpınar Stadı'nda oynanacak karşılaşma öncesinde öğrenciler, "Çocuklar içeri, küfür dışarı" yazılı pankartla tribünleri dolaştı.

Kampanya kapsamında stadın birçok yerine de pankartlar asıldı. Kırıkkale Büyük Anadolusporlu futbolcular, sahaya çocuklar ve "Küfre hayır, ailenle 90 dakikanı bize ayır" pankartıyla çıktı.

Kırıkkale Büyük Anadolusporlu futbolcular, maç öncesi tribünlerde bulunan kadın taraftarlara da karanfil hediye etti.

Kulüp Başkanı Harun Ulusoy, maç öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, kongrelerinin ardından takımın en iyi yere gelmesi için yönetimleri ile çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

Çalışmaları kapsamında tribünlerin en büyük sorunu olan küfür sorununu ortadan kaldırmak için böyle bir kampanya başlattıklarını anlatan Ulusoy, şunları kaydetti:

"Kampanyamız taraftarlarımız tarafından büyük destek görüyor. Bu sezon Kırıkkale halkımızın alileri ile maçları izlemeleri için gayret ediyoruz. Artık tribünlerde küfür olmayacak. Taraftar gruplarımız bizlere destek veriyor. Sezon içinde tüm maçlarımızı Kırıkkale halkımızı aileleri ile tribünde görmeyi arzuluyoruz. Bugün, her yaş gurubundan taraftarımız bizi desteklemeye geldi. İnşallah kampanyamız diğer statlara da örnek olur ve tribünlerde küfür işini bitiririz."