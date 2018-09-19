Kırıkkale'de

KIRIKKALE (AA) - Bölgesel Amatör Ligi (BAL) ekiplerinden Kırıkkale Büyük Anadoluspor, tribünlerde "Küfre Hayır" kampanyası başlattı.

Sezon hazırlıklarına devam eden Kırıkkale Büyük Anadoluspor, tribünlerde küfrün önlenmesi için başlattığı kampanyayı sosyal medya ve billboardlara ilanlar vererek kampanyayı duyurdu.

Kulüp Başkanı Harun Ulusoy, yaptığı yazılı açıklamada, kongrelerinin ardından takımın en iyi yere gelmesi için yönetimleri ile birlikte çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

Çalışmaları kapsamında tribünlerin en büyük sorunu olan küfür sorununu ortadan kaldırmak için böyle bir kampanya başlattıklarını anlatan Ulusoy, şunları kaydetti:

"Kampanyamız taraftarlarımız tarafından büyük destek görüyor. Bu sezon Kırıkkale halkımızın alileri ile birlikte maçları izlemeleri için gayret ediyoruz. Artık tribünlerde küfür olmayacak. Taraftar gruplarımız bizlere destek veriyor. İlk maç geçtiğimiz yıldan kalan cezadan dolayı seyircisiz olacak. Sezon içinde tüm maçlarımızı Kırıkkale halkımızı aileleri ile birlikte tribünde görmeyi arzuluyoruz."