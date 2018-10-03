Kırıkkale'de KOP Öğrenme Merkezi açıldı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından desteklenen KOP Öğrenme Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Eski Milli Eğitim Müdürlüğü'ndeki açılış töreninde konuşan KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı İhsan Bostancı, Başkanlığın görev sahası içerisinde çalıştıkları 8 il bulunduğunu belirterek, bu illerin her birinde yerelin öncelikleri ve ihtiyaçları doğrultusunda uygulanan farklı alanlarda projelerin olduğunu söyledi.

Kırıkkale'nin 2016 yılında KOP'a dahil edildiğini, bu zamana kadar Kırıkkale'de önemli projeler yürüttüklerini aktaran Bostancı, "Yürütülen projelerden de önemli sonuçlar alıyoruz. 2 yıl içerisinde Kırıkkale'de yürüttüğümüz projelere 12 milyon lira destek vermiş durumdayız. Yürüttüğümüz destek programlarından daha sonuçlanmayanlar var. İnşallah 2018 bitmeden bu rakamı daha ileri taşıma niyetindeyiz." diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi de "Bu yıl eğitimde Kırıkkale bir başka olacak" sloganıyla ilk etapta "Eğitimde Yeni Vizyon Kırıkkale Projesi"ni hayata geçirdiklerini dile getirdi.

Sloganın ikinci ayağının da "Gelecek Sizsiniz KOP Öğrenme Merkezi" olduğunu ve bugün de buranın açılışını gerçekleştireceklerini anlatan Tüfekçi, şunları söyledi:

"Öğrenme merkezi, çocuğun bütüncül bir anlayışla gelişimini sağlayan, kendini tanıyan, yeteneklerinin farkında olan mutlu çocuklar yetiştirmek için yenilikçi bir modeldir. Biraz yapı olarak halk eğitime benziyor ama daha modern yapıda, daha bilimsel ayağı olan bir merkez olacak. Burada 12 atölyemiz, bir kitap okuma alanı ve 3 standart sınıfımız bulunmakta. Atölyeler ilk etapta ortaokul ve lise öğrencilerine hitap edecek. Buradan eğitim almak isteyen öğrencilerden başvuru alacağız. Burası bölgemizde ilk, araştırdığımız kadarıyla da Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan bir merkez olacak. Bu kapsamda 302 bin lira hibe desteği sağlayan KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına teşekkür ediyorum."

Konuşmaların ardından törene katılan Vali Mehmet İlker Haktankaçmaz, desteklerinden dolayı KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Bostancı'ya seramik vazo hediye etti.

Vali Haktankaçmaz ve beraberindekiler daha sonra merkezin açılışını yaparak, sınıfları gezdi.