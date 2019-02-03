Kırıkkale'de karbonmonoksit zehirlenmesi

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 3'ü çocuk 6 kişilik Afgan aile, tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ovacık Mahallesi 581. Cadde'deki bir evde yaşayan aynı aileden Afganistanlı Kazemali (43), Shahnaz (39), Hasseın (25), Muhammed Soshedl (7), Zahra (15) ve Yasaman Heıdarı (12) rahatsızlandı.

İhbar üzerine eve gelen 112 Acil Servis ekipleri, 6 kişiyi kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı.



Afgan ailenin kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlendi.