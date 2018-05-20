Kırıkkale'de karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen iki kardeşten biri öldü.
Sanayi Mahallesi'nde müstakil evde yaşayan Aysel ve Birsen Keskin kardeşlerden haber alamayan yakınları ve komşuları, durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, sobadan sızan gazdan zehirlenen kardeşlerden zihinsel engelli olduğu öğrenilen Aysel Keskin'in yaşamını yitirdiğini belirledi.
Durumunun ağır olduğu öğrenilen Birsen Keskin ise Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.