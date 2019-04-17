Kırıkkale'de kaçak silah operasyonu: 5 gözaltı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de düzenlenen kaçak silah operasyonunda, 7 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri,...