Kırıkkale'de iş garantili kurslar açıldı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürü Yasin Tekin, kuruma kayıtlı işsizlere iş imkanı sağlamak ve kendi işlerini kurmak amacıyla kurslar düzenlendiği bildirdi.

Tekin, yaptığı yazılı açıklamada, İŞKUR, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Ticaret Borsası, Ticaret ve Sanayi Odası ile iki özel firmalarla imzalanan protokolle Mesleki Eğitim Geliştirme Programı kapsamında istihdam garantili olarak 25 kişi kapasiteli kasiyer ve 20 kişi kapasiteli kompleci kursu açıldığını belirtti.

Kursiyerlere eğitime devam ettikleri her gün için 61,50 lira cep harçlığı verileceği, ayrıca genel sağlık sigortası primleri ile iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primlerinin İŞKUR tarafından karşılanacağını dile getiren Tekin, şunları kaydetti:

"Kurs sonunda kursiyerlerin en az yüzde 50'si istihdam edilecek. Halk Eğitimi Merkezi ile yapılan protokol gereği de kurumumuza kayıtlı iş arayan bayanlara yönelik bilgisayar işletmenliği, bilgisayar destekli muhasebe ve müşteri hizmetleri görevlisi asistanı mesleklerinde kurslar açılacak. Kurslar sonunda kursiyerlere sertifika verilecek ve kursa devam ettikleri her gün için 25 lira cep harçlıkları, genel sağlık sigortası primleri ile iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primleri İŞKUR tarafından karşılanacak."

Tekin, ekim ayı içinde de yine farklı kursların başlatılmasına yönelik planlamaların yapıldığını belirterek, düzenlenen kurslar ile İŞKUR'da kayıtlı iş arayanların çalışma hayatına katılmalarını kolaylaştırmayı amaçladıklarını ifade etti.