Kırıkkale'de iş garantili kurslar açılacak

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Müdürlüğü ile Turkcell Global Bilgi AŞ arasında imzalanan sözleşme kapsamında istihdam garantili mesleki eğitim kursu düzenlenecek.

Vali Yunus Sezer, firmanın Kızılkanat İş Merkezi'ndeki yerinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, çağrı merkezlerinin önemli bir istihdam sağladığını belirterek, yabancı dillerle de çağrı merkezi hizmetinin dünya pazarına verilmesi noktasında Türkiye'nin de yer alması gerektiğini söyledi.

İŞKUR İl Müdürü Yasin Tekin ise firma ile 2018 yılında 207 kişilik İşbaşı Eğitim Programı (İEP) düzenlendiğini ve 175 kişinin işe yerleştirildiğini dile getirdi.

Uyumlu bir işbirliği yaparak çalıştıkları firma ile mevcut işbirliğini daha ileri taşıdıklarını aktaran Tekin, "Haziran ayı sonuna kadar 13 grup halinde 234 kişilik Mesleki Eğitim Geliştirme İşbirliği Protokolü kapsamında istihdam garantili mesleki eğitim kursu düzenlemek üzere sözleşme imzalıyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Tekin ve Turkcell Global Bilgi A.Ş Lokasyon Müdürü Zeki Umdu arasında istihdam garantili mesleki eğitim kursu sözleşmesi imzalandı.