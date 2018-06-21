Kırıkkale'de

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce, belediye başkanları ve muhtarlara, "imar barışı" düzenlemesi anlatıldı.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Uğur Atar, müdürlükte düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, "imar barışı" düzenlemesinde 8 Haziran Cuma günü itibarıyla e-devlet üzerinden başvuruların alınmaya başlandığını söyledi.

"İmar barışı"nın imar mevzuatına veya ruhsata aykırı yapılara verilecek yapı kayıt belgesiyle vatandaşların imar sorunlarının çözülmesi olduğunu anlatan Atar, şöyle konuştu:

"Buradaki amaç, vatandaşlarımızın devletle ihtilaflı durumunu ortadan kaldırmak, imara aykırı, ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı olan yapıların kayıt altına alınması yoluyla bu yapılara yasallık kazandırmaktır. Türkiye'de yaklaşık 13 milyon yapı bu düzenleme ile kayıt altına alınarak ekonomiye değer katacaktır. Bu sayede vatandaşlarımız, imar barışından faydalanan ve yapı kayıt belgesi alan yapılara elektrik, su ve doğalgaz bağlanabilecektir."

Toplantıyı, Vali Mehmet İlker Haktankaçmaz de takip etti.