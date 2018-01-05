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Kırıkkale'de ilk sürek avı Fransız avcılar yaptı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de 2018 yılının ilk sürek avını Fransız avcılar yaptı.Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırıkkale Şube Müdürü Neslihan Akdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şube müdürlüğünün kontrolündeki ekiplerle...

05 Ocak 2018 Cuma 18:21
Kırıkkale'de ilk sürek avı Fransız avcılar yaptı
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KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de 2018 yılının ilk sürek avıFransız avcılar yaptı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırıkkale Şube Müdürü Neslihan Akdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şube müdürlüğünün kontrolündeki ekiplerle birlikte düzenlenen sürek avında avcıların 40 domuz avladığını söyledi.

Av turizminde av acentelerinin tertip ettiği yabancı avcılarla avlaklarda programlar düzenlediklerini belirten Akdemir, şöyle konuştu:

"Avcılarımız çok memnun kalmaktadır. Gelir olarak hesaplarsak bu sezon 20 bin lira gelir sağladık. Yeni yılla birlikte Fransa'dan gelen avcılarımız sürek avı yaptı. 40 domuz avladı. Avcılarımız çok memnun olarak ayrıldı. Balışeyh, Delice ve Sulakyurt ilçelerimizdeki 13 köy ormanlık arazilerinde avlaklarımız var. Avlaklarda silahların kontrolü ve av takibi memurlarımız tarafından titizlikle yapılıyor."

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Doğa Koruma Ve Milli Parklar Kırıkkale Şube Müdürü Neslihan AkdemirFransız AvcıSürek Avı
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