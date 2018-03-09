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Kırıkkale'de "İlahiyat Bilimleri ve Eleştirel Düşünce" konferansı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Üniversitesi'nde Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Onat tarafından "İlahiyat Bilimleri ve Eleştirel Düşünce" konferansı verildi.Kırıkkale Üniversitesi İlahiyat...

09 Mart 2018 Cuma 18:38
Kırıkkale'de
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KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Üniversitesi'nde Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Onat tarafından "İlahiyat Bilimleri ve Eleştirel Düşünce" konferansı verildi.

Kırıkkale Üniversitesi İlahiyat Topluluğu tarafından Yahya Kemal Salonu'nda düzenlenen konferansta konuşan Onat, düşünmenin ve felsefenin önemine değindi.

Prof. Dr. Onat, felsefe olmadan yöntemin, yöntem olmadan bilimin olmayacağını söyledi.

Onat, evrensel görüşte üniversitelerin bilim üretilen yerler olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Üniversite çatısı altındaki fakülteler kendi alanlarında bilim üretirler. İslam ilim geleneğinde din ilmi, dünya ilmi, ahiret ilmi gibi bir ayrım yoktur aslında. Hepsinin kategorisi ilimdir. İlim ve bilim ayrımı şu anda ilahiyat fakültelerinin başını ağrıtan bir ayrımdır. İlahiyat fakültelerinde bilim yapılır. İlahiyat bilimleri ifadesini özel olarak seçme gerekçemiz bunu vurgulamaktır. Sistemsiz, düzensiz bilgi malumattır. Pek çok insan din konusunda bilgi sahibi olabilir. Ama dikkat edin, o insan malumatlı insandır. Alim değildir. İlim sahibi değildir."

Akıl ve vahiy ilişkisinin önemine değinen Onat, şunları kaydetti:

"Akıl her zaman insana doğruyu gösterir. Bunu gündelik hayatınızda kanıtlamak istiyorsanız araç kullanırken hata yaptığınızı düşünün. İçinizden gelen ilk ses yaptığınız işin yanlış olduğunu söyler. Bu aklın sesidir. Fakat aklın yaptırım gücü yoktur. Bir şeyin yanlış olduğunu bilmek insanları yanlış yapmaktan alıkoymuyor. İşte insanın bu zaafı yaptırım anlamında vahyi devreye sokuyor. Akıl ve vahiy iş birliği yaparsa o zaman her doğruyu bilirsiniz, her bildiğiniz doğruyu hayata taşıyabilirsiniz. Her insan doğruyu bilir önemli olan yaptırım gücüdür. Bunun içinde vahyin desteğine ihtiyacımız var. Kaynakları bilmek yetmez, bilginin nasıl üretildiğini bileceksiniz. İlahiyatçıysanız bilginin de belirleyici kaynağı Kur'an'dır."

Program, İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Eyüp Baş'ın Onat'a plaket vermesiyle sona erdi.

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"İlahiyat Bilimleri Ve Eleştirel Düşünce" Konulu KonferansKırıkkale Üniversitesi
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