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Kırıkkale'de iki üreticiye mantar üretim tesisi kuruldu

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Tarım ve Orman Müdürlüğünce hazırlanan, Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca desteklenen "Karanlıktan Aydınlığa Çıkan Lezzet Mantar Projesi" tamamlandı. İl Tarım ve Orman...

Genel 12.12.2019, 13:21
Kırıkkale'de iki üreticiye mantar üretim tesisi kuruldu
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KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Tarım ve Orman Müdürlüğünce hazırlanan, Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca desteklenen "Karanlıktan Aydınlığa Çıkan Lezzet Mantar Projesi" tamamlandı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, il genelinde mantar yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması ve çiftçilere alternatif ürünlerle ek gelir imkanı sunulması amacıyla başlayan proje kapsamında 26 çiftçiye mantar yetiştiriciliği kursu verildi.

Kurs sonunda bir üreticiye kültür mantarı üretim tesisi, diğerine ise istiridye mantarı üretim tesisi tahsisi yapıldı.

Üreticilere tahsis edilen tesislerde incelemede bulunan İl Tarım ve Orman Müdürü Sırrı Yılmaz, mantar yetiştiriciliğinin önemli bir gelir kaynağı olduğuna belirtti.

Yılmaz, sorun, eksiklik ya da ihtiyaçların doğru tespiti, çözüm odaklı projelendirme ve planlı çalışmayla bir projenin daha başarıya ulaştığını ifade ederek, 2020 yılı için planladıkları projeler de olduğunu ve çalışmalarına hız kesmeksizin devam ettiklerini kaydetti.

#Kırıkkale #Kırıkkale Tarım ve Orman Müdürlüğü #Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı #mantar üretim tesisi
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