Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 9 yaralı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu 3'ü çocuk 9 kişi yaralandı.

Abdullah Gencer idaresindeki 26 NV 844 plakalı otomobil, Kırıkkale-Ankara karayolu Kalecik kavşağında Hasan Büyük'ün kullandığı 06 ZOY 21 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücü Gencer ile araçlardaki Ahmet Şimşek, Sibel, Rabia ve Muhammet Ali Açıkgöz ile Remziye (31), Azra (9), Yağmur (6) ve Dilan Büyük (9) yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle Kırıkkale-Ankara karayolunda uzun araç kuyruğu oluştu.

