Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı.

Metin Akdeniz (38) idaresindeki 06 ZBR 02 plakalı otomobil ile Mehmet Bahat'ın kullandığı 06 AS 5131 plakalı otomobil, Kırıkkale-Ankara karayolu Yeni Sanayi Kavşağı'nda çarpıştı.

Kazada, sürücü Akdeniz ile araçlarda bulunan Meryem (1), Canan (35), Eren (15) ve Hacer Sude Akdeniz (1), Eda Nur (15), Emine (34) ve Beyza Nur Bahat (10) yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.







