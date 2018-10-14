Kırıkkale'de icazet töreni

KIRIKKALE (AA) - Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Albayrak, "2017 yılında 8 bin civarında kardeşimiz hafızlık belgesi aldı." dedi.

Albayrak, Kırıkkale'de hafızlık eğitimini tamamlayan 17 öğrenci için Nur Cami ve Külliyesi'nde düzenlenen icazet törenine katıldı.

Kur'an'ın, hak ile batılı, doğru ile yanlışı, güzel ile çirkini, faydalı ile zararlıyı birbirinden ayırdığını söyleyen Albayrak, Anadolu topraklarına Sultan Alparslan ile gelinen günden bu yana hiçbir zaman Kur'an-ı Kerim'den ayrı bir gün yaşanmadığını belirtti.

Albayrak, "Bu milletin gönlünde ve sevdasında Kur'an diye bir aşk var. Allah o Kur'an'a bağlananları hiçbir zaman yalnız bırakmadı. İnsanımız aç kalmış, zor durumlarda kalmış ancak bu topraklarda hafız eksik olmamıştır." dedi.

Albayrak, Türkiye'de yaklaşık 25 bin civarında Kur'an kursu olduğunu, devletin imkanlarının da arttığını ifade etti.

Buna şükredilmesi gerektiğini dile getiren Albayrak, şunları kaydetti:

"Biz 28 Şubat'ı yaşadık. Bugün bu hizmeti veren kursumuzun o dönemlerde fetrete uğradığını da biliyoruz. 6 bin Kur'an kursumuzun 1-2 yılda bine kadar düştüğünü de biliyoruz. Türkiye genelinde 25 bine varan kurslarımızda, Allah'a hamdolsun 2017 yılında 8 bin civarında kardeşimiz hafızlık belgesi aldı. Bu Allah'ın bir lütfudur. Kur'an'a hizmet bu milletin, devletin sigortası ve garantisidir. Bu Kur'anlar okunduğu sürece, bu milletin gönülleri imansız, camileri cemaatsiz, minareleri ezansız, gök kubbesi al bayraksız kalmayacak inşallah."

İl Müftüsü Şahin Yıldırım ise Türkiye'de hafızlık alanında çok güzel işlerin yapıldığını belirtti.

Hafızlığını tamamlayan 17 kişiyi verdikleri belgelerle taçlandırdıklarını dile getiren Yıldırım, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından, Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nda dünya birincisi olan Ali Tel, Kur'an-ı Kerim tilaveti sundu.

Daha sonra Albayrak, Yıldırım ve protokol üyeleri, hafız olan 17 öğrenciye belgelerini ve hediyelerini verdi.