Kırıkkale'de huzur operasyonu

KIRIKKALE (AA) - Yahşihan ilçesinde öğrencilerin yoğun olduğu yerlerde Dünya Nevruz Günü nedeniyle, polis "huzur" operasyonu düzenlendi.

İl Emniyet ve Yahşihan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, üniversite öğrencilerinin yoğun olduğu Yenişehir Mahallesi'nde faaliyet kafelere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, çalışanlar ve müşterilerin GBT sorgusu yaparak, iş yerlerinin belgelerini kontrol etti.

Uygulamada çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan bazı zanlılar, yakalanarak haklarında adli işlem yapıldı.

Uygulamada trafik ekipleri de araçlarda kontrol yaptı.